Vidéos - Ma'a Tahiti et concours culinaire : la Polynésie à la hauteur au salon de la gastronomie

La Polynésie à la hauteur de sa réputation



Frédéric Bolmont, professeur du Lycée hôtelier de Tahiti, s'est dit très fier de ses élèves. Très fier aussi de la qualité de l’enseignement dispensé au lycée hôtelier qui se classe parmi les meilleurs de France.



Tehuiarii Papaura a d’ailleurs confirmé qu’il devait son apparente assurance à l’expérience acquise auprès de ses professeurs durant ces dernières années.

Pendant ce temps, du côté du pavillon polynésien, toute la délégation venue de Tahiti et les associations de métropole ont préparé un délicieux maa Tahiti. La cuisine, prise d’assaut, était une véritable ruche ou chacun a pris plaisir à travailler et cuisiner les produits apportés du Fenua grâce à la chambre d'agriculture et au ministère du Développement des ressources primaires.



Tous avaient un objectif : étonner le public parisien avec nos saveurs et renvoyer une image très positive de la Polynésie française. C'est indéniablement réussi. La Polynésie française, invitée d’honneur du salon de la gastronomie, a été à la hauteur de sa belle réputation.