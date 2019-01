Vidéos - Le désert d'Arizona recouvert de neige

Si ce n'est pas rare que les régions montagneuses de cet État du sud-ouest des États-Unis se retrouvent sous la neige, ça l'est cependant beaucoup moins pour les plaines situées en basse altitude. Cela arrive en moyenne 1 à 4 fois par an, et ce sont rarement des chutes de neige aussi importantes que celles qui sont tombées ces derniers jours, explique le site de la Chaîne Météo . Cela a donné ainsi lieu à des paysages désertiques quasi surréalistes avec les cactus géants Saguaros saupoudrés de blanc. D'ailleurs, "plus il fait froid l'hiver dans le désert, plus la floraison des cactus au printemps sera spectaculaire" précise le site.Comme on peut le voir sur les nombreuses photos et vidéos partagées par des internautes, les villes de Phoenix et Tucson ont reçu cinq centimètres de neige, Flagstaff a reçu 10 centimètres, la municipalité de Vail en a reçu douze, et Nogales, une ville frontalière à la limite du Mexique, en a reçu 15 ! Et bien que les températures sont très en dessous des moyennes de saison, les habitants sont ravis de voir ce blanc manteau recouvrir leurs villes.