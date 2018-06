Vidéos - "La Polynésie, un réservoir immense d'artistes"

"J'ai voyagé toute la journée parmi les artistes de Polynésie, et je me suis pris des claques toute la journée.", ainsi parla Bruno Berberes à l'issue du grand Casting. Pour celui qui espérait repartir avec "plein de chanteurs du coin en métropole". c'est gagné ! le problème est qu'il se retrouve avec l'embarras du choix. Problème de riche."C'est la première fois que cela m'arrive à ce point là," poursuit-il dithyrambique et le choix risque d'être difficile. "Je ne sais pas du tout, du tout, où j'en suis. vous savez, à la fin d'une journée en général on se souvient des artistes qui vous ont le plus marqué, et la bonne nouvelle, c'est que je me souviens de beaucoup de monde. Et si cela ne tenait qu'à moi, j'en amènerai les deux tiers !"Faisant la comparaison avec les JO, "Tout le monde mérite d'être sur le podium, mais tout le monde n'y sera pas." Le directeur de casting donne donc rendez vous en janvier prochain pour découvrir les auditions à l'aveugle et, "J'espère qu'il y aura un maximum d'artistes de Polynésie parce que franchement le réservoir d'artistes est immense, vraiment immense."D'ailleurs alors qu'il regardait l'élection de Miss Tahiti, il est tombé "amoureux d'un duo de chanteurs, dont j'ai oublié le nom (NDLR: Vaiteani) je leur fait de gros bisous car j'ai adoré leur reprise de Laurent Voulzy. C'était super."Pour vous donner une petite idée du dilemme auquel va être confronté Bruno Berberes, voici quelques extraits vidéo du casting.