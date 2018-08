Vidéos - Julien Doré en concert à Tahiti en octobre

Rédaction web

Julien Doré et ses musiciens seront bientôt au fenua. La star donnera un concert unique le 31 octobre place To’a ta. Il présentera aux Polynésiens les tubes extraits de son album & Tour certifié quadruple platine et auréolé d’une Victoire de la musique d’Artiste de l’année.Sa tournée, débutée l'année dernière. L'artiste a donné 170 concerts, a fait 2 tournées de Zéniths partout en France et a rempli 2 AccorHotels Arena.Avec son style prononcé et ses reprises décalées, Julien Doré s'est fait remarquer lors de sa participation à La Nouvelle Star en 2007. Il se présente aux sélections avec son ukulele, espérant seulement faire la promotion de son groupe de l'époque : The Jean D’Ormesson Disco Suicide.Il finit par remporter le télé-crochet et intègre rapidement la maison de disque Sony BMG. Son premier album sort l'année suivante en juin 2008. Le succès est au rendez-vous.