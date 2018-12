Vidéos - "Joyeux anniversaire Vaimalama !", la surprise de ses chaperonnes

À peine postée sur la page Facebook officielle de Vaimalama Chaves, la vidéo fait déjà le buzz. Une vidéo dans laquelle le chanteur Conkarah, le surfeur Hira Teriinatoofa, le personnel de l’hôpital du Taaone où travaille la maman de Vaimalama, le père de la Miss, des amis et proches de la famille, ainsi que des inconnus lui souhaitent un joyeux anniversaire en ce 3 décembre, jour de ses 24 ans.



Un cadeau préparé depuis la semaine dernière par les chaperonnes de notre Miss Tahiti, afin de lui apporter leur soutien même de loin. "C’était notre petite surprise, explique Caroline, l’une des chaperonnes. Vaimalama n’était pas au courant, et vu qu’elle est loin, on s’est dit que ce serait sympa de lui faire une petite vidéo de soutien. Donc on a fait tourner la banderole autour de Tahiti, avec des connaissances de proches pour récupérer tous ces vœux."



La banderole rejoindra d’ailleurs d’ici peu la métropole afin que d’autres vidéos de soutien soient réalisées avec toutes les Associations d’étudiants de Polynésie française de l’Hexagone. Les AEPF seront également mobilisées pour du travail de promotion de notre Miss sur le terrain.



"On essaie de mettre tous les moyens de notre côté, reprend Caroline. On enverra des tiare tahiti aux AEPF afin que les étudiants les distribuent, notamment à Paris, parce qu’on sait que ça se jouera en France au niveau des votes. Nous sommes convaincus que Vaimalama a toutes ses chances rien qu’avec ses qualités, mais lorsqu’il s’agira du vote du public, nous aurons besoin d’un report des votes sur notre région, d’où cette opération de promotion."