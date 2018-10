Vidéos - Internet : quel impact sur l'environnement ? Comment naviguer responsable ?

Manon Della-Maggiora

Alors... faut-il arrêter de surfer sur Internet ? Non.. Aujourd'hui il est très difficile de se passer du web au quotidien. Mais il est possible d'adopter quelques petits gestes pour rendre notre utilisation de la toile, plus responsable :- préférer l'ordinateur portable au fixe, car il consomme moins d'énergie- imprimer seulement quand c'est utile, et recto verso pour économiser du papier- trier ses mails, se désabonner des newsletters inutiles- éviter les mails avec pièces jointes et préférer WeTransfert ou des clefs USB.- Adopter un moteur de recherche écolo, comprenez dont les bénéfices sont reversés à des associations de protection de l'environnement par exemple. Quelques moteurs de recherche : Ecogine,