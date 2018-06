Vidéos - Indignation après que des chiens ont été enlevés à des SDF

Mardi, Père Christophe publiait un message sur la page Facebook de l'Accueil Te Vai-ete Caritas Papeete. La police municipale a retiré leurs chiens à plusieurs SDF. Des chiens pourtant la plupart du temps tenus en laisse et non agressifs selon lui.

"C'est sûr qu'il y a un arrêté municipal qui légifère si ce sont des chiens errants (...) Mais là ce ne sont pas des chiens errants. Ils ont des colliers, sont en laisse et s'ils ne le sont pas, leur maître est juste à côté", explique le religieux.



> "Ils l'ont soulevé pour l'étrangler"



Sur Facebook, le Père Christophe a rapporté l'histoire d'Angéline, une SDF a qui les mutoi on retiré ses chiens. Ce mercredi, elle s'est confiée au micro de Tahiti Nui Télévision. Elle raconte la violence avec laquelle les policiers ont attrapé l'un de ses compagnons : "Comme mon chien esquivait... (...) Ils m'ont dit de rester à côté d'eux. Je voulais m'en aller à vélo pour que mon chien me suive. Ils m'ont tenue par la capuche. Ils m'ont dit de rester et d'appeler mon chien. Il est arrivé. Ils lui ont mis la laisse. Il s'est débattu. Ils l'ont soulevé pour l'étrangler. J'ai dit "ne faites pas ça à mon chien, lâchez-le !" Ils ont dit non, on va le mettre dans la cage. Ils l'ont carrément poussé"



Les policiers lui auraient expliqué qu'ils intervenaient selon une directive du "ministre de la Santé, pour l'hygiène (...) Ils ont dit que c'est aussi le maire de Papeete (...) et qu'il a dit que ce n'est pas seulement les chiens, mais aussi les SDF qu'ils vont dégager"



> "Pas sûr que les chiens de SDF soient ceux qui gênent le plus"



"Je ne suis pas sûr que les chiens des SDF soient ceux qui gênent le plus dans cette bonne ville de Papeete (...) Ils feraient mieux de s'occuper des rats qui sont au marché et qui tournent autour de la Cathédrale que de chercher des animaux qui sont en bonne santé", estime Père Christophe.



> "la pression et la menace"