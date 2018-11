Vidéos - Hawaiki Nui : Teva s'impose chez les vahine, OPT chez les Taurea

Le départ a été donné à 6h30 ce jeudi. Chez les femmes, l'équipage Teva de la championne Hinatea Bernardino a remporté la course de 24 km. "Le mot d'ordre c'était de gérer (...) On a marqué OPT et Bora. On savait que ça allait être nos principales challengers (...) On s'est bien amusées dans les vagues", explique une des rameuses. L'équipage de vahine compte participer à la prochaine Catalina race, course qui se déroule en Californie.