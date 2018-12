Vidéos - Grève à la DTT : plus d'examens du permis jusqu'à nouvel ordre

Pas d'examen du permis de conduire ce mardi... La grève a démarré à la direction des Transports terrestres (DTT). Elle est effective sur les 5 sites : le bâtiment hébergeant la direction générale, le bâtiment hébergeant la section des permis de conduire, le site de départ des épreuves pratiques du permis de conduire à Pirae, le site des contrôles techniques et des épreuves plateau du permis de conduire des deux roues, l'antenne de la DTT à Uturoa (Raiatea). "Il n'y a plus d'examen du permis de conduire, c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre, il n'y a plus de délivrance de carte grise. Les gens qui vendent leur véhicules etc. ne peuvent pas venir déposer les papiers, ne peuvent pas arrêter leurs assurances. Les examens dans les îles : l'inspecteur en déplacement a suspendu ses examens...", détaille Jean-Gabriel Rousseau, le représentant du personnel A Ti'a i Mua.



Ce mardi, les élèves de 4 auto-écoles devaient passer leur examen. Les candidats, plus d'une vingtaine, n'ont donc pas pu passer leur permis. "Ça peut être problématique pour certaines personnes qui attendent le permis pour travailler. Il y a beaucoup de gens qui ont passé leur code il y a un moment. Il risque d'avoir leur code qui périme... Oui ça peut être problématique pour certaines personnes", admet Marsot Clément, inspecteur. Mercredi, une trentaine de candidats seront impactés. Les dossiers vont être rendus aux auto-écoles qui devront reprogrammer les passages de leurs élèves pour l'examen.