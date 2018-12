Vidéos - Grève à la DTT : le ministre réaffirme son soutien à la directrice

Rédaction web avec Mike Leyral

Aujourd’hui, Le nombre de grévistes a baissé, mais 13 salariés ont déposé des arrêts maladie. "Les agents qui sont en grève actuellement n'ont pas au départ compris pourquoi ils voulaient faire la grève. C'est vrai qu'il y a la carotte qui a été tendue à un moment c'est-à-dire les indemnités de suggestion spéciales. C'est ce qui explique. 60% des effectifs grévistes, le premier jour ont fait grève, et au bout du 2e et 3e jour, ils se sont mis en arrêt maladie. Je pense que ce qui les a poussés à faire grève, c'est ce que les deux instigateurs ont mis en avant : demander les indemnités de suggestion spéciales. Et c'est tout. Mais je ne pense pas que la majorité des agents veuille me couper la tête. Je me suis approchée d'eux dans les dossiers, dans l'accompagnement des dossiers et je n'ai pas ressenti chez eux cette envie de vouloir me couper la tête."La DTT gère l’immatriculation d’onze mille véhicules par an, ainsi que la délivrance de plusieurs milliers de permis.