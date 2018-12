Vidéos - Fessée : pourquoi arrêter ? Quelles alternatives ?

Rédaction web

L'éducatrice souligne que "les enfants qui sont violents, ce n'est pas forcément lié avec ce qu'ils vivent à la maison. Mais c'est très souvent lié. Un enfant qui tape ses copains, qui est très violent et dans ses mots, et dans ses gestes, c'est parce qu'ils ont l'exemple à la maison. Nous les parents, nous sommes le premier exemple de nos enfants".Et lorsqu'on dérape... ? L'éducatrice conseille de s'excuser. "Ça ne discrédite pas du tout l'autorité qu'on peut avoir. Au contraire, ça leur permet de voir que nous aussi on est humains, on a nos propres émotions et on peut en discuter."Mais avant de déraper, quand l'agacement est trop fort, il y a "la règle des 3 R" : "Reculer, se mettre à l'écart, Respirer, prendre sur soi, réfléchir, et ensuite Revenir vers l'enfant et reprendre avec lui ce qui s'est passé."Pour tout conseil, le Fare Tama Hau et les Maisons de l'enfance reçoivent parents et enfants. Les programmes de ces établissements sont disponibles sur Facebook. Cliquez ICI