Vidéos - Fariimata : les élèves sensibilisés au compostage et au tri des déchets

Rédaction web avec Thomas Chabrol

L'école de Fariimata à la Mission organisait ce lundi des ateliers de sensibilisation au respect de l'environnement et principalement au tri des déchets. Le programme a démarré il y a quatre semaines. "Aujourd'hui on a introduit le composteur et la borne à piles (...) On a fabriqué une borne à piles, mais dans les classes ils ont des petites bornes à piles offertes par Fenua Ma. Les enfants devaient, de chez eux, ramener des piles pour qu'ils comprennent que les piles polluent", explique Titaua Laille, institutrice de CM1.Le but ? "Qu’eux comprennent qu'ils sensibilisent leurs camarades et ensuite on espère qu'à la maison ils partageront aussi avec leurs parents".Les élèves vont également découvrir le compostage. Le programme va se poursuivre jusqu'à l'année prochaine. "L'objectif cette année c'est de commencer notre composteur. Tous les élèves de l'école participent (...) pour que l'année prochaine ont ait du compost à disposition pour que les classes intéressées puissent commencer un potager."Les enfants, même les plus petits, ont déjà compris le système du tri, et pourquoi il faut le faire. "Ils ont bien vu qu'on a des bacs verts, des bacs gris", note Laura Fleur, institutrice de CP. "Ils ont bien compris qu'il faut trier et pourquoi. Ils ont compris que la nature est en danger, les animaux. Ils sont très sensibles au niveau des animaux, ils ont vu que les tortues sont en danger."