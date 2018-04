Vidéos - Ellen DeGeneres raconte ses vacances... en Polynésie

Rédaction web

Mardi, l'animatrice américaine Ellen DeGeneres a partagé sur Facebook une vidéo extraite de son talk show, dans laquelle elle raconte ses dernières vacances... en Polynésie. "C'était un voyage incroyable. L'eau était cristalline", raconte la star. Elle explique son émerveillement quand, assise dans le lagon, elle s'est retrouvée entourée de petits poissons. Mais aussi sa rencontre avec un requin citron.La vidéo a été vue plus de 2 millions de fois rien que sur Facebook et partagée plus de 900 fois... Une belle publicité pour le fenua.