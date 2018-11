Vidéos - Dubaï 2018 : les Tiki Toa finissent derniers de la compétition

Rédaction web avec Olivier Huc

Après la fin de ce dernier match, qui relègue donc les Tiki Toa à la huitième et ultime place de cette compétition, les joueurs n'ont pas caché pas leur déception : "Il y avait du très haut niveau. Les autres équipes travaillent toute l'année. (...) Et il ne faut pas sous-estimer les petites équipes non plus. On est très déçus de repartir à Tahiti sur une mauvaise note mais on va faire avec" a déclaré Heirauarii Salem. "On va reprendre à zéro, redescendre sur terre et repartir sur de bonnes bases. (...) Il faut se préparer dès maintenant pour la Coupe du monde" a ajouté Raimana Li Fung Kuee.Du côté d'Angelo Schirinzi, alias "El Général", le coach des Tiki Toa, c'est l'incompréhension la plus totale. Le coach est en colère et surtout très déçu : "C'était encore une fois un mauvais match. Ce tournoi, c'est une honte pour le Beach Soccer et pour cette équipe. Que le meilleur gardien du monde en 2015 ne vienne pas à ce tournoi pour représenter son Pays, je ne comprends pas. Cela me fait beaucoup de mal". Jonathan Torohia n'a en effet pas participé à la Beach Soccer Intercontinental Cup Dubaï 2018, son employeur n'ayant pas accepté sa demande de congés.Après l'avoir déjà remportée une première fois en 2013, l'Iran a à nouveau remporté la compétition en battant la Russie 4 buts à 2.