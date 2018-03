Vidéos - Divorce consommé entre Gaston Flosse et Thomas Moutame

Et justement Thomas Moutame a tenu à revenir ce dimanche matin sur les propos de Gaston Flosse lors d'une conférence de presse, où le leader du Tahoeraa l’accusait de mentir et d’avoir discrètement entamé des tractations avec le Tapura d’Edouard Fritch en vue des territoriales. Ce que dément Thomas Moutame qui dit avoir rompu avec le parti orange car son président lui a retiré sa confiance. On l'écoute au micro de Jessica Doucet