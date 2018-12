Vidéos - Découvrez MyLifi, la lampe qui vous connecte à internet par la lumière

Le développement de la technologie Lifi se poursuit. On en parle depuis plusieurs années : le Lifi est un système qui permet de transférer des données via des lampes LED. Les avantages : une connexion sécurisée et beaucoup plus rapide que le Wifi, et moins d'ondes électromagnétiques...Oledcom, une des start-ups qui développe le Lifi, est représentée en Polynésie par Glory Tech. Un contrat a été signé en octobre 2015 avec l'OPT pour développer cette technologie au fenua et dans l'Océanie. Des tests devaient être faits à Tahiti.Mais avant cela, le Lifi pourrait être accessible chez les particuliers grâce à la lampe MyLifi primée au CES 2018 à Las Vegas. Cette lampe dont le coût avoisine les 100 000 Fcfp se branche à la place de votre box et diffuse internet en Lifi. "Chez vous on branche soit la box, elle est en 4G et après elle diffuse en Wifi, soit elle est branchée sur un câble RJ45 et après elle diffuse en Wifi. Là, c'est la lumière qu'on va brancher à la place de la box, et elle va diffuser en Lifi. Du moment où j'ai branché l'émetteur, elle va irradier toute la pièce non seulement en vous éclairant, mais aussi en vous connectant", explique Yohann Bouhours, président de Glory Tech.MyLifi sera en vente l'année prochaine. Une application de contrôle est également disponible pour bloquer l'accès au Lifi à certains appareils, choisir l'intensité de la lumière...Le 7 janvier 1000 exemplaires sortiront dans le monde. On est encore loin de la fabrication d'usine.