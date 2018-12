Vidéos - Dans les coulisses du clip "No Teie Noera"

Vous l’avez certainement déjà vu sur Tahiti Nui Télévision. Le clip de la chanson "No Teie Noera", interprétée par Tama J et Fred Garbutt, est le fruit d’une collaboration entre deux artistes : le chanteur et producteur Silvio Cicero et le comédien et metteur en scène Pierre Cosso.



Sur Facebook, le court-métrage musical remporte un véritable succès avec plus de 85 000 vues et près de 3 500 partages. Auxquels s’ajoutent les 28 000 vues sur YouTube. Nous avons rencontré ce vendredi Pierre Cosso, le réalisateur du clip, et la jeune Mehiti, 9 ans, qui y tient le rôle principal.



C’est avec émotion qu’ils visionnent une nouvelle fois ces 4 minutes 30 de mise en scène. Pierre Cosso se replonge alors dans cette aventure artistique. Avec l’équipe technique et des comédiens non professionnels, il a réalisé plus qu’un clip. No Teie Noera, c’est un conte musical de Noël tourné avec passion, en un jour et demi.



"Tout le monde a joué le jeu, se rappelle-t-il, aussi bien à la technique que les comédiens. Parfois je leur demandais de faire des choses, ils ne savaient pas pourquoi et ils l’ont découvert au montage. Je disais regarde devant toi, baisse les yeux, tourne la tête à droite, rigole, et ce n’est pas facile de rigoler sur commande, mais là-dessus, elle avait vraiment toutes les couleurs", dit-il en parlant de Mehiti.