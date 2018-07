Vidéos - Dans les coulisses du Championnat du monde de va'a

De la Fanzone aux sanitaires en passant par la gestion du plan d'eau, une trentaine de personnes du Comité organisateur (COL) sont déployées pour les Championnats du monde de va'a. Talky Walky dans une main et téléphone portable dans l’autre, Manatea Sartore, un jeune homme de 19 ans, gère scrupuleusement la zone média. En plus de la presse locale, l’événement attire plusieurs télévisions étrangères en provenance notamment d’Amérique du Sud ou encore de Nouvelle-Zélande. Un défi de taille pour cet étudiant à Sciences Po Paris.



> 200 volontaires



Pour compléter les effectifs, 200 volontaires ont répondu présent. Certaines équipes effectuent des roulements afin d’assurer le confort et la sécurité des athlètes 24 heures sur 24, comme l’explique Manatea.