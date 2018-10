Vidéos - Crash Air Moorea : les prévenus sous le feu des questions

Le dirigeant du groupement pour la sécurité de l’aviation civile (GSA) et le directeur du service d’État de l’aviation civile (DGAC) ont eux aussi été passés au gril du tribunal. Et les deux hommes ont paru flous sur leurs missions, donnant le sentiment de se renvoyer la balle. Au grand dam des parties civiles. "En fait chacun s'est reposé sur les capacités de l'autre sans véritablement faire son travail. Je parle de la direction au-dessus de l'atelier qui ne vérifiait pas ce qui avait été fait, je parle du GSA qui ne vérifiait pas ce qui avait été fait au niveau de l'atelier. Et je parle du représentant de la DGAC qui ne vérifiait pas ce que l'autre avait fait. On a le sentiment que ça s'est limité à des signatures sans aucune vérification même pas visuelle", explique Me Etienne Rosenthal

"Moi ce que j'ai retenu c'est rigoureusement l'inverse, réagi Me François Quinquis. Ce que j'ai retenu c'est que vous aviez une autorité de contrôle qui n'a rien trouvé à redire, une autorité d'État qui ne trouve rien à redire non plus et que vous aviez au contraire un rapport d'expertise judiciaire qui vient vous dire, et j'en ai donné lecture, que l'organisation d'Air Moorea était remarquable".



À l'audience, Freddy Chanseau, ancien directeur général d'Air Moorea, a déclaré : "Aujourd'hui, mon intime conviction est que la cause du crash n'est pas la rupture du câble à cabrer"