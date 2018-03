Vidéos - Congrès du Tavini : 148 candidats pour 73 sièges

Toutes les têtes de liste pour les territoriales n'ont pas été dévoilées ce samedi. Mais on connait déjà quelques noms :

Dans la section 1 (Papeete, Pirae, Arue, Moorea), on retrouve Chantal Galenon en tête suivie de Richard Tuheiava et Christiane Kelley.



Dans la section 2 (Mahina et la Presqu'île), Antony Geros est tête de liste, suivi de Valentina Cross et Steve Chailloux. "Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivés à une période où on nous devons faire de la politique autrement et nous engager peut-être autrement aussi, estime ce dernier qui a déposé sa lettre de candidature en reo Tahiti. Mon engagement n'est pas que politique, il est aussi intellectuel, pour la langue tahitienne, pour la culture tahitienne."