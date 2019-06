SOCIÉTÉ

Vidéos - Coco Mamatui n'est plus

Samedi 8 Juin 2019 à 13:27

CARNET NOIR - Louis Mamatui dit Coco est décédé à l’âge de 81 ans. Auteur-compositeur et chanteur depuis son plus jeune âge, il a vécu pendant près de 20 ans à Hawaï et au Colorado avant de revenir s’installer en Polynésie Française où il enseignera la musique aux élèves du collège Notre Dame des Anges de Faa'a.

