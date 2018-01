Vidéos - Championnat du monde de va'a vitesse : les Marquisiens prêts à tout donner

Oriano Tefau

Ce vendredi, les bénévoles de la fédération sont à pied d’œuvre pour préparer les va’a dans la chambre d’appel. La commune de Teva i Uta, elle aussi, apporte son soutien pour le bon déroulement de l’événement avec l’aménagement du site. Mais surtout, elle fournit un logement pour les compétiteurs venant des îles. "Nous avons répondu à la demande de la fédération tahitienne de va'a d'utiliser le plan d'eau de Mataiea Tehoro pour les sélectives. C'est une fierté.(...) Nos paroisses hébergent des rameurs des îles notamment des Marquisiens de Ua Pou, des rameurs de Bora Bora, Huahine, Moorea", explique Tearii Alpha.Les rameurs des « Toa enana » sont arrivés jeudi après-midi de la Terre des hommes : 10 élèves issus du collège de Ua Pou. Ils ont entre 14 et 16 ans. Ils concourront dans la catégorie cadette en V6 et V1. Seul un d’entre eux disputera la compétition chez les juniors en V1. Ils se sont préparés depuis 3 mois pour cet événement. "On s'occupe de cette équipe depuis novembre. (...) Il faudra gérer la vitesse et la puissance (...) Je leur ai dit de venir bousculer le classement à Tahiti. Ça les dope moralement", confie Rataro Ohotoua – Coach de l’équipe.Ils sont gonflés à bloc pour représenter leur archipel et pourquoi pas écrire une nouvelle page dans l’histoire marquisienne en participant aux prochains championnats du monde. "On se sent bien. On est prêts à tout donner sur le plan d'eau !", lance le capitaine Tukoro Uhuti. Samedi et dimanche les courses se disputeront dans 6 couloirs sur une distance de 500m.