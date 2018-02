Vidéos - Architecture : 3 diplômes universitaires pour de meilleures constructions

le DU "Conception bioclimatique et réglementation énergétique pour les bâtiments" en 90h, à la rentrée 2018-2019

le DU "Modélisation des données du bâtiment (BIM)" en 124h, au 2ème semestre 2018.

Rédaction web (Interviews : Thomas Chabrol)

Il devait démarrer le 15 janvier , le DU "Fondamentaux de l'architecture" de l'Université ouvrira finalement le 26 février. Deux autres diplômes universitaires vont également voir le jour :"Ces trois diplômes ciblent tous les acteurs de la construction afin que tous soient sensibilisés aux nouvelles méthodes, aux nouveaux outils qui sont nécessaires pour la conception des bâtiments afin de réaliser des bâtiments qui soient performants, efficaces et de grande qualité sur une durée de vie très longue. (...) La construction des bâtiments c'est quelque chose qui évolue en permanence. Les enjeux sont extrêmement importants et les contraintes sont fortes. Les enjeux importants en terme de coût, les contraintes sur les aspects environnementaux, contraintes foncières. Il faut que ces outils soient évolutifs et ils sont de plus en plus complexes puisqu'il y a des réglementations, des calculs imposés, des outils numériques de plus en plus complexes. Ça nécessite que tous les acteurs aient un même niveau d'information, de compétence et de maîtrise de ces outils et de ces méthodes", détaille Franck Lucas, maître de conférence en génie énergétique et génie des procédés.L'environnement en particulier a une influence sur les nouvelles constructions. Pour David Chauvin, architecte DPLG, intervenant, "avec la COP21 et autres, on sait que les enjeux environnementaux sont bien connus. Mais on n'a pas toujours le réflexe ni la conscience de voir à quel endroit on peut mettre des choses en oeuvre"Et pour allier construction et environnement, il faudra apprendre à choisir les matériaux. "On cherche à utiliser les matériaux locaux, le bois, pour l'aspect environnemental. Les étudiants vont voir ça en formation, ils vont apprendre à évaluer la qualité environnementale des matériaux, leur impact sur l'architecture esthétique et technique, et l'impact sociétal", explique Mathieu Ambert également architecte et intervenant.