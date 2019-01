Vidéos - Air Moorea : les prévenus veulent le dépaysement du second procès

Ce mardi matin, le tribunal correctionnel a reconnu la culpabilité de la compagnie domestique et de plusieurs de ses cadres dans l’accident du 9 août 2007. Des peines de prison ferme ont été prononcées ainsi que des interdictions définitives d’exercer. Les condamnations ont été accueillies sobrement par les proches des victimes. "Il n'y a pas de satisfaction. Il y a juste le fait que ce soit reconnu. On ne va pas se féliciter que des gens soient condamnés, d'un point de vue humain. Maintenant, ce qu'ils ont fait était inadmissible. Ça a été reconnu. Ce sont des fautes graves et injustifiables. C'est bien. Après est-ce qu'il y a une satisfaction, je ne suis pas sûr", a réagi Nikolaz Fourreau président de l’association 9-8-7.Reste que le tribunal a écarté tout manquement ou malaise du pilote comme cause de l’accident. Il a considéré que le crash était uniquement dû à la rupture du câble à cabrer du twin otter. La résultante d’une "multiplicité de fautes" et d’une "politique de rentabilité au détriment de la sécurité", pour reprendre les mots des magistrats. "Il a été mis en exergue des disfonctionnemments majeurs et graves de la compagnie aérienne et de ses dirigeants. Tout cela est extrêmement important."