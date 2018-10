Vidéos - 30 morts sur les routes : quelles solutions pour changer les comportements ?

Prévention et répression semblent ne plus suffire : "Si lutter contre l'insécurité routière était une chose aisée, ça se saurait..." note Dominique Bonis, délégué du procureur de la République. "La prise de conscience n'est pas suffisante. (...) Les ceintures, tout le monde le sait (...) Pourquoi on ne le fait pas ?"Les accidents mortels de cette année sont le plus souvent dus au non-respect du Code de la route. Dans la moitié des cas, les victimes sont aussi responsables : "pour ce qui concerne les accidents mortels, il y a beaucoup de victimes qui sont en fait auteures et victimes : un piéton qui traverse sans regarder en pleine nuit ou qui traverse sur la RDO, difficile de l'éviter pour le conducteur... Un jeune qui saute d'une benne, il n'a pas à monter dans une benne et je pense que tout le monde le sait (...) Des exemples comme ça sur les 30 tués de cette année, il y en a presque la moitié. Ceci étant, il y a toujours autant de 2 roues. Plus de la moitié ce sont des 2 roues. Et l'alcool est toujours là."