Vidéo - un périple de sept jours en mer pour six chevaux

Pascal Bastianaggi

Ces chevaux ont été choisi il y a un mois en Nouvelle Zélande, et après une période de quarantaine, ils ont subi sept jours de bateau sur une mer plus ou moins agitée. Si le conteneur ressemble à ceux habituellement utilisés pour transporter des marchandises, son contenu a fait l'objet de toutes les attentions."A bord du bateau il y a un accompagnateur, ancien professionnel des courses, donc quelqu'un qui connaît parfaitement les chevaux et qui est complètement rodé à ce type de traversée." nous explique Alain Santoni, propriétaire de chevaux de course.Parmi ces six équidés, deux sont destinés aux courses à l'hippodrome et quatre aux clubs de l'Eperon et au Club équestre de Tahiti . "Ils vont avoir une quinzaine de jours pour s'adapter et se rétablir car ils ont été enfermés un peu plus d'une semaine, mais d'ici quinze jours, on va les mettre au trot."Après sept jours passés en mer les premiers pas des canassons se sont fait sur le quai de Motu Uta, en zone sous douane, en attendant de fouler de leurs sabots la piste de l'hippodrome de Pirae.