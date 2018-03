Vidéo - la fin des festivités du Nouvel An Chinois

Rédaction web avec Laure Philiber

C’est le dernier rendez-vous de célébration du Nouvel An Chinois : le défilé des lanternes s’est déroulé samedi, en fin d’après-midi, entre la mairie de Papeete et le temple Kanti.Il a été suivi d’un show de plus de deux heures. Où les jeunes de la communauté ont tenu à montrer leurs savoirs faire, devant une foule particulièrement nombreuse.Prochain rendez vous le 5 février 2019. Le chien laissera place au cochon de Terre.