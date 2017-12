Vidéo: il n'y aura pas de grève au Brando

Rédaction web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai

La grève à l’hôtel Brando n’aura finalement pas lieu. A quelque heure de l’échéance du préavis, un protocole a été signé ce dimanche matin entre la direction de l’hôtel de Tetiaroa et les centrales syndicales CSIP et O Oe To Oe Rima.La direction a accédé à la plupart des 12 points de revendications. Ils portaient notamment, sur les conditions d’hébergement du personnel, les conditions de transport jusqu’à l’atoll mais surtout le respect du paiement des heures supplémentaires.Selon le secrétaire général de la CSIP, Cyril Legayic, l’hôtel ne payait pas les heures supplémentaires à des taux majorés. L’établissement aurait aujourd’hui accepté de reverser 280 millions de francs à ses 180 salariés, pour rattraper ce manquement à la réglementation.