Vidéo : à Moorea, le vélo électrique a la cote

Rédaction web avec Matahi Tutavae

Faire du vélo pendant des kilomètres sans se fatiguer s’est possible. Depuis un an et demi une société de location de vélo électrique propose des balades au cœur de l’île de Moorea. Une activité de plus proposée aux locaux comme aux touristes.Avant chaque tour, le matériel nécessaire au bon fonctionnement de ses vélos est scrupuleusement vérifié. Moteurs, batteries, compteurs électroniques ces vélos sont des bijoux de technologie.40% de la clientèle est locale, le reste principalement des touristes et croisiéristes.Thomas et sa compagne ont ouvert leur société il y a un peu plus d’un an. Ils embauchent des guides locaux et proposes des visites guidées de Opunohu.Ces vélos permettent à tous d’apprécier la montagne sans trop se fatiguer…. Même le belvédère est accessible, après moins d’une heure de balade…