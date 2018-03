Vidéo - Yepo, grande gagnante du Tahiti Comedy Show

D'après communiqué

20 candidats s’étaient présentés au casting de cette quatrième édition du Tahiti Comedy Show- Pute ‘Ata. Finalement, huit humoristes en herbe ont été retenus. Jeudi soir, la grande finale a eu lieu à la maison de la culture.Yepo, Teipotemarama Tetoe de son vrai nom, a remporté le premier prix stand up et la somme de 120 000 francs.Papa Tihota arrive sur la deuxième marche du podium.Tooujours dans la catégorie stand up, c’est Parsi-Parla qui repart avec la médaille de bronze.Le duo Pukan’s Pradad, de Maud Teraiamano et Teipotemarama Tetoe, ont remporté le premier prix dans la catégorie Open.Svaton a reçu le prix spécial promotion des langues.Le prix spécial coup de cœur du jury a été attribué à Papa Tihota.