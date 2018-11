Vidéo - Vos pistes de solution pour limiter le nombre de morts sur les routes

Rédaction web avec Sophie Guébel

Sur notre page Facebook, vous avez été nombreux à pointer du doigt l’état des routes en Polynésie, cause de multiples accidents selon vous. Mais nombre d’entre vous ont aussi donné des pistes de solution.Pour Fred Tahiti, après 30 de prévention, rien n’y fait. Il faut taper dans le porte-monnaie pour calmer les automobilistes.Pour Ku’uipo Mahalo, la solution est simple : augmenter le prix de l’alcool au lieu du gasoil et du gaz, et interdire la vente d’alcool après 18 heures.Hau Teta’Ua préconise la diffusion de spots publicitaires "choc" sur les accidents de la route.Wilfred Teai conseille d’interpeller aussi ceux qui organisent des soirées chez eux et laissent partir une personne ivre.Enfin, Audric Stark quant à lui recommande la mise en place de caméras dans les voitures des pompiers et de diffuser les images des accidents de la route à la télé et sans censure.Voilà pour les réponses que nous avons sélectionnées.