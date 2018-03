Vidéo - Vigilance jaune sur plusieurs archipels, mauvais temps en prévision ce week-end

Le temps s'annonce maussade ce week-end. Météo France a de nouveau placé les îles du Vent et îles Sous-le-Vent en vigilance jaune pour les orages.

Les prévisionnistes annoncent un temps nuageux, voire très nuageux, avec des passages d'averses voire quelques grains isolés parfois orageux alternant avec des périodes d'accalmie aux Raromatai.

À Tahiti et Moorea, Météo France annonce que le ciel sera voilé et nuageux dans l'ensemble avec quelques averses en cours de journée samedi sur les hauteurs et les côtes Est pouvant déborder l'après-midi sur les côtes Sud et Ouest.



Déjà ce vendredi sur la côte Ouest, c'est le déluge. À Outumaoro, la route est de nouveau inondée. Début d'inondation également en bas de la résidence Taapuna à Punaauia. La visibilité est réduite sur la route. Automobilistes, soyez prudents.