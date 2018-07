Vidéo - Victime présumée de harcèlement, elle répond et se fait gifler

La scène se déroule en plein Paris, en France, et en plein jour. Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, on y voit une jeune femme, Marie, qui marche. Un homme lui adresse des commentaires et sifflements, rapporte le Huffington Post Marie lui répond et trace sa route. Elle explique sur sa page Facebook : ‘’Pas de chance, c'était pas le premier de la journée et j'étais fatiguée. J'ai donc lâché un 'ta gueule' en traçant ma route. Car je ne tolère pas ce genre de comportement. Je ne peux pas me taire et nous ne devons plus nous taire. Ça n'a pas plu à cet homme.’’ Le harceleur présumé est revenu vers la jeune femme et l’a giflée.La scène a été filmée par une caméra de surveillance. Marie a décidé de porter plainte. La victime présumée a obtenu ces images et les a partagées sur les réseaux sociaux "pour faire passer un message". Elle indique : "Ce n'est pas le seul. Le harcèlement c'est au quotidien. Ces hommes qui se croient tout permis dans la rue, qui se permettent de nous humilier et qui ne supportent pas qu'on s'en offusque, c'est inadmissible. Il est temps que ce genre de comportement CESSE."La vidéo a été vue de nombreuses fois et les internautes se sont empressés d’afficher leur soutien à la jeune femme.