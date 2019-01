Vidéo - Vaimalama aimerait bien participer à "Danse avec les stars"

Depuis son sacre de Miss France, Vaimalama Chaves ne cesse d'enchaîner les interviews. Mercredi, elle était invitée sur le plateau du Chill du magazine français Télé-Loisirs. Durant l'interview, notre Miss a démenti toutes les récentes rumeurs qui lui ont prêté des relations avec des footballeurs : "Je suis mariée à tous les Français" a-t-elle déclaré. Elle est également revenue sur les remarques sexistes de Laurent Ruquier lors de son passage à son émission "On n'est pas couché" : "J'ai été surprise, mais c'est son genre de blagues. (...) C'est vrai qu'on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. À titre personnel, je ne l'ai pas mal vécu car j'adore les blagues. Mais les mots qu'il a employés c'est "Miss France". Et du coup, il faisait référence à toutes les Miss France et pas forcément à moi uniquement. À cet égard-là, j'ai trouvé que c'était un peu déplacé. Je trouve qu'on a trop tendance à s'offusquer de beaucoup de choses alors qu'il y a des choses plus importantes dont il faudrait se soucier".Vaimalama a également confié que ce lui manquait le plus de Tahiti, c'était la mer... Elle a cependant avoué aimer beaucoup la neige : "j'en avais déjà vu dans mon congélateur, mais ça ne compte pas !" plaisante-t-elle.