Vidéo - Vaimalama Chaves nouvelle ambassadrice de charme

"La famille est primordiale pour réussir" explique la belle, encore sous le coup de son sacre , "Sans leur soutien, je n'aurais pu arriver là où je suis aujourd'hui et je leur en suis très reconnaissante." Voila, on n'en saura pas plus pour l'instant, tant Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 est sollicitée de toute part, fans, parents et amis se pressant autour de l'idole du jour.