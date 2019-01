Vidéo - Vaiki Tamagna et Nicolas Moya troisièmes à la Coupe de France de danse latines et standards

Titrés Champion de France dix danses en novembre 2018, Vaiki Tamagna et Nicolas Moya ont bien failli récidivé samedi à Draguignan lors de la Coupe de France de danse latines et standards. Ils ont terminé troisièmes en danses latines sur dix couples et quatrièmes sur six couples en catégorie standards.



Le couple avec ce résultat participera donc aux Championnats de France en danses latines le 4 mai à Albi et le 18 mai en danses standards à Sallanches, dernière ligne droite pour les Championnats du Monde le 1er juin prochain.



Retrouvez le reportage que nous leur avions consacré le 4 janvier dernier.