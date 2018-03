Vidéo - Vahine tu as du talent, un événement pour promouvoir la femme

Rédaction web

La 5e édition de Vahine tu as du talent se déroule ce vendredi à l'assemblée de la Polynésie. L'événement a pour objectif de promouvoir l’autonomisation des femmes polynésiennes en les encourageant dans leurs initiatives économiques. Le principe : l’association UFFO propose gratuitement ses services et son organisation aux exposantes. En échange, elles font des démonstrations, parlent de leurs activités aux visiteurs. Et s’entraident.Près de 70 femmes se sont inscrites cette année : "c'est pratiquement le double de l'an dernier, se réjouit Armelle Merceron membre du bureau l’Union des Femmes francophones d’Océanie (UFFO). On est à une époque où les femmes ont quelques fois absolument besoin de gagner leur vie. Il y a ici des femmes qui sont des chefs de famille monoparentale, il y a aussi des femmes qui veulent compléter les revenus de leur mari, et puis des femmes qui ont un goût pour l'entreprise."L'événement était aussi l'occasion de mettre en avant 8 Polynésiennes qui ont réussi : Hinano Murphy, Sarah Roopinia, Marie-Thérèse Taero, Nathalie Convert, Titaua Peu, Kehaulani Chanquy, Van Mai Cao-Lormeau, Naumi Parau Cuneo.L'UFFO a pour but de promouvoir l’égalité effective des hommes et des femmes dans les pays et territoires francophones du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Vanuatu, Polynésie Française).L'année dernière, l'association a poursuivi l’accompagnement de certaines exposantes par quatre demi-journées de formation sensibilisation aux aspects de gestion, de communication et commercialisation, et de développement personnel.