Vidéo - Vahine Fierro de retour à Huahine

Rédaction web avec Karim Mahdjouba

Des colliers de fleurs par dizaine, ce dimanche, sur le tarmac de l’aéroport de Huahine. Dès son arrivée sur son île natale, Vahine Fierro a été accueillie par sa famille et ses amis. Ils ont acclamé la championne.La jeune fille est rentrée des mondiaux de surf en Australie avec le titre. Une première pour la surfeuse et pour la Polynésie.Avant de repartir vers les WQS en Floride, l’adolescente est allée se ressourcer auprès de ses parents et de ses deux sœurs. Vahine Fierro explique :« J’avais vraiment envie de revenir sur mon île pour voir mes parents, parce que on était tous contents. Etre championne du monde ce n'est pas tous les jours. »Son titre fait la fierté de son île et du pays. Les parents et les sœurs de la surfeuse sont ses premiers fans. Ils lui apportent soutien et conseils.