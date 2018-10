Vidéo - United airlines annonce des vols toute l'année vers la Polynésie

Rédaction web

La compagnie aérienne United Airlines débarque en Polynésie. United annonçait une desserte d'octobre à mars vers la Polynésie.Mais ce mardi, revirement de situation : en salle d'embarquement à San Francisco pour le vol inaugural, la compagnie explique qu'elle volera finalement toute l'année vers Tahiti. A raison de 3 vols par semaine.Une annonce révélée par une vidéo publiée sur la page spécialisée Aviation Geek Tahiti.Les vols d'octobre à mars auront lieu les mardis, jeudis et dimanches. Le reste de l'année, les vols se feront les mardis, jeudis et samedis.United Airlines vise une clientèle haut de gamme. Mais pas seulement. Pour Marcel Fuchs, vice-président de la compagnie pour les ventes Atlantique et Pacifique, United saura répondre aux attentes d'une large clientèle. Des étudiants comme des séniors, des croisiéristes, des couples en lune de miel ou des personnes faisant le voyage d'une vie à la découverte de la Polynésie. "La vérité est que nous avons le bon produit pour tous",assurait-il en juin dernier.