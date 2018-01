Vidéo - Une voiture s'encastre dans un mur au premier étage d'un immeuble

​



Ce dimanche aux États-Unis, une voiture s'est retrouvée encastrée dans un mur, au deuxième étage d'un cabinet dentaire, rapporte NBC Los Angeles . L'accident s'est produit vers 5h25 a une intersection de rues.Une berline blanche, qui roulait à grande vitesse a heurté un terre-plein central. Avec le choc, la voiture a décollé et terminé sa course dans un mur. Elle aurait ensuite pris feu selon le capitaine de l'Autorité des incendies du comté d'Orange, Stephen Horner."C'était fou, vraiment", a déclaré un témoin.Le chauffeur et son passager ont réussi à sortir du véhicule pourtant en équilibre instable. Ils ont été transportés à l'hôpital pour des blessures mineures. Le conducteur a admis avoir consommé de la drogue.