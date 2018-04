Vidéo - Une voiture et sa conductrice sorties de l'eau à Papeete

Une voiture a dû être sortie de l'eau ce jeudi au Quai des ferrys de Papeete. La conductrice, une dame âgée, aurait perdu le contrôle de son véhicule suite à un malaise et a foncé dans l'eau au niveau des couloirs d'embarquement. "Il semblerait qu'elle ait eu un malaise. Son véhicule était toujours en route. Elle n'a pas pu le maîtriser même en tirant son frein à main. C'est un véhicule de boîte automatique. On va creuser et voir un peu plus en détail", a expliqué le commandant du port, François Chaumette.