Vidéo - Une journée pour fêter les langues au collège de Rurutu

Rédaction web avec Clara Tepa

"Nous avons mis cette journée en place pour mettre en avant toutes les langues qui sont parlées ici au collège de Rurutu. L'espagnol, l'anglais, le tahitien, le français et aussi le rimatara pour certains.", explique Titaina Taputu, professeure de langue.Après des chants et des spectacles initiés par les élèves, c'était au tour des associations présentes pour cette journée des langues de se produire en spectacle. Les mama de Rimatara ont présenté un tarava typique de leur île sur le thème du calendrier des ancêtres. Une matinée réussite et enrichissante dont l’après-midi était consacrée aux jeux traditionnels