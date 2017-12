Vidéo - Une journée pour faire connaître le métier d'assistant de vie

Rédaction web (Interview : Mata Ihorai)

"L'objet de cette opération c'est faire connaître le métier d'assistant de vie. Tout le monde ne connait pas ce métier. On est là pour informer les familles qui ont besoin d'une assistance pour les personnes âgées chez eux, ou les enfants malades", explique Ralph Teuri, président de Rima Aupuru. Cette journée a également permis de mettre en relation les familles avec des assistants de vie.Plusieurs ateliers étaient installés dans le hall de l’hôpital du Taaone : atelier diététique, conseils sur les mouvements à tenir pour déplacer une personne en fauteuil roulant ou encore les gestes de premier secours...Un assistant de vie a pour mission de faciliter le quotidien des personnes "fragilisées" : malades, handicapés, jeunes enfants, personnes âgées. Il peut effectuer des tâches domestiques, accompagner la personne dans ses rendez-vous administratifs, prendre en charge des enfants. Il est aussi un lien entre la personne âgée et sa famille. En Polynésie, une formation d'assistant de vie de famille existe au Centre de formation professionnelle des adultes ( CFPA ). "On sort du CFPA et c'est un titre qui est reconnu. (...) On a pu intervenir, via des stages, dans des structures ou chez des particuliers", explique Ralph.Peu de familles connaissent ce métier, encore moins savent comment obtenir l'aide d'un assistant de vie. L'association Rima Aupuru, créée le 2 novembre, regroupe une quarantaine d’adhérents. Elle a pour but de recenser les auxiliaires de vie formées et de faire le lien entre ces personnes et les familles.Plus d'infos sur l'association Rima Aupuru dans ce document :