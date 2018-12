Vidéo - Une extension du Conservatoire artistique de Polynésie en projet

Rédaction web

Le gala du conservatoire avait lieu mercredi au Musée de Tahiti et des îles. Près de 1000 élèves de l'établissement et autant de spectateurs ont bravé la pluie. Les jeunes sont toujours plus nombreux à rejoindre le Conservatoire artistique de Polynésie : "On est nombreux. On arrive à saturation dans notre centre de Tipaerui, confie Fabien Dinard, directeur du CAPF. C'est pour ça qu'on décentralise. On a ouvert des dispositifs Cham (classes à horaires aménagés musique, NDLR) en partenariat avec les collèges à Pao Pao à Moorea, à Taravao, à Tipaerui et au collège Maco Tevane."Pour accueillir encore plus d'élèves, une extension du bâtiment du Conservatoire est prévue : "Les dernières nouvelles c'est qu'il va y avoir une extension sur le terrain Matavai qui appartient à monsieur Barbion. Je pense que le Pays va mettre un droit de préemption sur ce terrain pour l'extension (...) Le conseil des ministres a voté un montant pour l'autorisation de programme de 50 millions et un crédit de paiement de 25 millions pour cette année. Les travaux d'étude vont démarrer cette semaine."Le CAPF compte actuellement 1800 élèves et 45 professeurs.