Vidéo - Une exposition renversante à la galerie Winkler

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Naea Bennett

12 photographes participent à cette exposition collective : Kim Akrich, Kirvan Baldassari, Gregory Boissy, Winston Cholet, Killian Domingo, Denis Grosmaire, Tamanui Guiral, Tim Mckenna, Lucien Pesquié, Rava Ray, Stephan Thiéblemont et Danee Hazama. Ce dernier a braqué son objectif dans le désert du Nevada pour évoquer "the Otherside". Dans un univers surréaliste, l’artiste a cherché la lumière de l’autre côté de la poussière : "'Otherside' c’est comme le recto verso. Par exemple, si on pense à Tahiti, c’est le vert et le bleu, le lagon et la végétation. Mais je pense que l’autre côté, ça peut être au chose, ailleurs de l’autre côté du monde… et pourquoi pas le désert… Et c’est comme ça que mon choix s’est fait et que j'ai choisi le festival du Burning Man en plein désert dans le Nevada. C'est un endroit quasi surréaliste, fantasmasgorique".Lucien Pesquié a lui choisi de prendre en photo toute une série de variétés de tipaniers : "Une photo en couleurs, une en noir et blanc, une autre avec un bouquet complet, une autre avec un autre où il manque des fleurs... ".L’exposition "Otherside" est à découvrir jusqu’au 27 novembre. L'entrée est libre et ouverte à tous.