Vidéo – Une chanson en hommage aux victimes du crash d’Air Moorea

Rédaction Web

La vidéo a fait son apparition vendredi soir sur Facebook. En plein procès du crash d’Air Moorea, qui remue beaucoup d’émotions et de souvenirs, une famille de Papeari a souhaité rendre hommage aux victimes et à leurs proches avec un chant qui aurait été composé au lendemain du drame, mais jamais chanté jusqu’à cette vidéo. Le beau refrain encourage à porter une prière au ciel pour demander que les âmes des victimes reposent en paix, tout comme celles de leurs proches. La vidéo a reçu plus de 57 000 vues en moins de 24 heures.