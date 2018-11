Vidéo - Une boxeuse polynésienne privée de combat à cause de ses implants mammaires

Après une longue préparation, la combattante était encore inscrite aux championnats de boxe anglaise quand la veille de la compétition, son coach est interpellé par le médecin. "Lundi, il y avait la première soirée des Open. On était là-bas. À l'entracte, le taote Tetaria m'appelle et me dit 'voilà Sergio, ta boxeuse Edith Tavanae, ne pourra pas boxer à cause de ses implants mammaires'. J'étais surpris. J'ai dit 'taote, elle a boxé depuis le début de l'année. On a le certificat médical du chirurgien qui dit qu'elle peut continuer la boxe'. Il n'était pas sûr. On était dans le doute".



Le lendemain, il reçoit un message Facebook disant qu'Edith ne pourra plus participer aux championnats de Polynésie. "Il n'y a eu aucune concertation. Edith est quand même connue dans la boxe. La moindre des choses de la part de notre fédération et de notre taote, aurait été de nous réunir et nond'envoyer un simple message Facebook", lance Sergio, qui se dit blessé et est surtout dans l'incompréhension la plus totale.