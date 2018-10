Vidéo - Une baleine joue avec des dauphins entre Tahiti et Moorea

Rédaction Web

"C’est tellement beau !" "Magnifique !" "Quel beau partage, merci !" "Ils ont l’air tellement heureux..." Une vidéo partagée ce vendredi par l’association de protection des baleines Mata Tohora sur sa page Facebook a enchanté les internautes. Intitulée "Une baleine menée par le bout du nez au large de Tahiti", on y voit une baleine à bosse jouer avec des dauphins d’Electre. La vidéo, filmée entre Tahiti et Moorea par les équipes de l’association, affichait déjà plus de 3 000 vues ce samedi matin.