Vidéo - Une baleine dans une marina

Interrogé par Associated Press, le capitaine du port John Higgins a révélé que ses collègues et lui avaient eu du mal à faire sortir l’animal du port. Ils ont ainsi tenté de lui couper la route avec des bateaux tout en l’obligeant à gagner la sortie, mais sans succès.Les autorités du port ont utilisé un hydrophone reproduisant les sons de baleines se nourrissant depuis le large. C’est cette dernière tactique qui a été la plus probante puisque John Higgins a annoncé dimanche matin "que la baleine avait été capable de trouver la sortie".