Vidéo - Une apnéiste marche au fond de l'eau

L'apnéiste a expliqué aux médias que "la partie la plus difficile de l'apnée est la partie mentale". "J'essaie de répéter un mantra, le mantra change, mais normalement, il y a quatre mots qui m'aident à atteindre ce point de tranquillité et de concentration : paix, amour, tranquillité et bleu, donc depuis le début, je prononce ces mêmes mots et ils m'aident à me détendre et à me concentrer ."Selon El Tiempo , la vidéo a été réalisée par le cameraman et plongeur Daan Verhoeven. Selon l'athlète, l'idée est venue après que Verhoeven ait pris une photo au même endroit en 2016.